Андрей Фурсов: России нужно готовиться к удару по Донбассу и в Сирии

По итогам обострения конфликта в Карабахе Турция впервые закрепилась на Южном Кавказе, причем в таком качестве, в каком она не была там с 1828 года. Об этом издательству "Книжный мир" заявил историк Андрей Фурсов. Он подчеркнул, что его не удивило обострение в Карабахе. А России стоит быть готовой к новым ударам.

Эксперт обратил внимание, что не так давно ЦРУ возглавила Джина Хаспел. Она работала в Турции, знает турецкий язык, руководила станцией ЦРУ в Баку.

"Но когда в начале 2020 года назначили нового шефа Ми-6 Мура, который тоже работал в Турции и считается приятелем Эрдогана, а кроме того, работал еще и в Баку, то я высказал аккуратное предположение (хотя был в этом уверен), что следующий удар по интересам России будет нанесен через Азербайджан.

Почему я так подумал? Когда Штаты решили валить соцлагерь через Польшу, "вдруг" появился поляк Бжезинский в качестве советника по безопасности президента Картера, "вдруг" появился поляк Войтыла в качестве Иоанна Павла II, "вдруг" появились католики в окружении Рейгана. Такие вещи никогда не бывают случайными. И вот когда произошли два назначения на ключевые спецслужбы англосаксов, то не надо быть провидцем, чтобы спрогнозировать обострение по этой линии", - сказал Фурсов.

Он отметил, что у Турции не получилось до конца то, что они хотели, программа-максимум не вышла, но программа-минимум решена. У них теперь коридор к Азербайджану - это выход на Центральную Азию. Он уверен, что Турция сработала в Карабахе вместе с британцами.

"Но значительно более серьезные проблемы наши "друзья" нам могут нанести... У нас их называют почему-то "партнеры", но это враги. Причем самое интересное, что они сами говорят: Россия - враг. А с нашей стороны: партнеры. То есть тебе плюют в лицо, а ты говоришь: ну, ничего, это по-дружески. Так вот они могут устроить нам проблемы где-то по осени не в Карабахе и даже не в Приднестровье, как это обещает лесбиянка Санду, а нанести одновременный удар в Сирии и по Донбассу - это вещь очень реальная. Нужно быть готовым ко всяким провокациям. Участившиеся провокации американских корабликов в наших водах - это проверка нервов. Приднестровье и Карабах могут быть отвлекающим маневром", - прогнозирует эксперт.

По мнению Фурсова, по итогам обострения в Карабахе Россия не проиграла, но и не выиграла. А вот британцы поставили на "шахматной доске" в Евразии новую фигуру.