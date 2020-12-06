В Свердловской области за сутки умерли 15 носителей коронавируса

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 389 инфицированных. Умерли 15 носителей COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном штабе.

В Екатеринбурге – 193 новых больных. 630 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 328 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 396 человек (всего – 40 тыс. 870). Умерли 15 носителей инфекции (всего – 1 тыс. 105).

5 декабря стало известно, что за сутки скончались 14 больных коронавирусом.