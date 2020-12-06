06 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Свердловской области за сутки умерли 15 носителей коронавируса

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 389 инфицированных. Умерли 15 носителей COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном штабе.

В Екатеринбурге – 193 новых больных. 630 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 328 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 396 человек (всего – 40 тыс. 870). Умерли 15 носителей инфекции (всего – 1 тыс. 105).

5 декабря стало известно, что за сутки скончались 14 больных коронавирусом.

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В Свердловской области за сутки умерли 15 носителей коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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