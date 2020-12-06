В Москве полицейский, предположительно, ранил подростка в ногу из табельного оружия

В Москве полицейский выстрелил в 13-летнюю девочку, сообщает Telegram-канал "112".

Ссора силовика и подростка произошла вечером 5 декабря. Старший сержант поругался с 13-летней пострадавшей, достал из кармана табельное оружие и прострелил ей ногу.

На крики прибежали соседи, которые увидели, как полицейский пытается затащить девочку в подъезд. Врачи госпитализировали жертву нападения в больницу, где она рассказала, что стрелок – знакомый её родителей, и он якобы пытался до неё домогаться. Правоохранитель задержан.