06 Декабря 2020
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Челябинску и Казани дали сотни миллионов на строительство школ в новых жилых районах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области и Татарстану денег на строительство школ в новых районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства.

Всего выделено 553 млн руб. Из них 493 млн получил Татарстан, 60 – Южный Урал. Школы построят рядом с новыми жилыми комплексами.

Напомним, в июле 2020 г. на эти же цели Правительство выделило более 6 млрд руб. Деньги получили 20 субъектов, среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, а также Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. Позже, в октябре, более 902 млн руб. направлено Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Волгоградской, Липецкой, Самарской и Свердловской областям.

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Челябинску и Казани дали сотни миллионов на строительство школ в новых жилых районах

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Теги: школы, строительство, Михаил Мишустин, деньги



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