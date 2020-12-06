Открыто движение по мосту на остров Русский

Во Владивостоке открыто движение по мосту на остров Русский, сообщает РИА Новости со ссылкой на подрядчика, ДСД "Дальний Восток".

Двигаться по мосту может любой транспорт.

Напомним, в ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения. Пострадал и мост на остров Русский – его обледенение назвали "беспрецедентным". Ущерб от ледяного шторма в Приморье предварительно оценили в миллиард рублей.