Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где горит склад с пиротехников, выросла до 4 тысяч "квадратов"

В Ростове-на-Дону продолжает полыхать рынок "Классик". Площадь пожара выросла до 4 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Огонь тушат 317 человек, 114 единиц техники, в том числе от МЧС - 107 человек, 35 единиц техники.

Напомним, о пожаре по адресу Малое Зеленое Кольцо, 3 стало известно сегодня в 6.30. Загорелся двухэтажный торговый павильон площадью 80 м на 40 м, поделённый на три секции. Огонь начал бушевать в средней.