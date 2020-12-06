06 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области "федеральные" льготники получили лекарства на 798 миллионов

В Тюменской области с начала года при обращении за медицинской помощью "федеральным" льготникам выписаны 1,2 млн рецептов, по ним жители обеспечены лекарствами на 798 млн руб., сообщили Накануне.RU в региональном депздраве.

При недостаточности лекарственной терапии, по жизненным показаниям больным назначают отдельные препараты, которые оплачивают за счёт областного бюджета. За 11 месяцев года "федеральным" льготникам дополнительно назначено таких лекарств на 12 млн руб.

Отдельно стоит сказать о пациентах, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, которые включены в регистр по высокозатратным нозологиям. По этой программе таблетки получают 1,8 тыс. пациентов. С начала года в область поступили дорогие препараты, на которые потрачено 529 млн руб. Большая часть лекарств уже переданы пациентам по рецептам.

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В Тюменской области "федеральные" льготники получили лекарства на 798 миллионов

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Теги: лекарства, таблетки, департамент здравоохранения Тюменской области



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