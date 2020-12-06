Умер автор победного гола советской сборной на Евро-1960 Виктор Понедельник

В возрасте 83 лет скончался советский футболист, забивший в составе сборной СССР победный гол на Евро-1960, Виктор Понедельник, сообщили Накануне.RU в управлении по физкультуре и спорту администрации Ростова-на-Дону.

Понедельник выступал за ростовские клубы "Ростсельмаш" (1956-58 гг.) и СКА (1959-65). За сборную СССР футболист с 1960 по 1966 гг. провёл 29 матчей, забив 20 мячей. В финальном европейском турнире Кубок Европы 1960 г. Понедельник отличился в полуфинале против Чехословакии (3:0), а также забил победный мяч в дополнительное время в финале против сборной Югославии (2:1).

В 1962-м ростовский нападающий вместе со сборной СССР стал участником 1/4 финала Чемпионата мира 1962 г., а в 1964 г. – серебряным призером чемпионата Европы. Виктор Понедельник в момент своей смерти был последним живым представителем "золотого состава" команды-чемпионов 1960 г.