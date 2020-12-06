06 Декабря 2020
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Пожар, рынок, Ростов-на-Дону (2020) | Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону бушующий на рынке огонь добрался до склада с пиротехникой

В Ростове-на-Дону произошёл пожар на рынке "Классик". Огонь добрался до склада с фейерверками, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

О пожаре по адресу Малое Зеленое Кольцо, 3 стало известно сегодня в 6.30. Загорелся двухэтажный торговый павильон площадью 80 м на 40 м, поделённый на три секции. Огонь бушевал в средней.

Пожарные работали по повышенному рангу. Позже огонь добрался до склада с пиротехникой. Позже лощадь пожара выросла до 3 тыс. "квадратов".

Пожар, рынок, Ростов-на-Дону(2020)|Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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В Ростове-на-Дону бушующий на рынке огонь добрался до склада с пиротехникой

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Теги: рынок, классик, пожар, фейерверк



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Развитие сюжета:

Ранее 06.12.2020 10:20 Мск Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где горит склад с пиротехников, выросла до 4 тысяч "квадратов"

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