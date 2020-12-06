В Ростове-на-Дону бушующий на рынке огонь добрался до склада с пиротехникой

В Ростове-на-Дону произошёл пожар на рынке "Классик". Огонь добрался до склада с фейерверками, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

О пожаре по адресу Малое Зеленое Кольцо, 3 стало известно сегодня в 6.30. Загорелся двухэтажный торговый павильон площадью 80 м на 40 м, поделённый на три секции. Огонь бушевал в средней.

Пожарные работали по повышенному рангу. Позже огонь добрался до склада с пиротехникой. Позже лощадь пожара выросла до 3 тыс. "квадратов".