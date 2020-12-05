В РФС предложили ввести ограничения на раздутые доходы футболистов

В Российском футбольном союзе предложили ограничить раздутые доходы российских футболистов. Член комитета РФС по этике Андрей Созин полагает, что ограничения спровоцируют переходы игроков из команды в команду в поисках выгоды, поэтому решение должно приниматься на уровне руководства премьер-лиги.

"Мы говорим: ребят, правила игры вот такие, у нас будут такие зарплаты, выше их не будет. Я думаю, что какой-то резон в этом есть, потому что в связи с лимитом зарплаты, конечно, раздутые. Российские футболисты могут спокойно выкручивать руки и говорить: я хочу вот столько, а не предложите, я пойду в другую команду, и мне предложат больше. Какое-то разумное зерно в этом есть, про это давно говорят", - отметил Созин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом спортивный чиновник опасается, что клубы все равно могут найти лазейки, чтобы платить игрокам больше, заработки футболистов могут стать "серыми".