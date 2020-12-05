Ученые выявили мутации вируса SARS-CoV-2, устойчивые к антителам

Американские ученые обнаружили мутации вируса SARS-CoV-2, устойчивые к антителам. Мутировавшие штаммы выявлены в Европе, в том числе в Дании и Нидерландах – у норок и работников норковых ферм.

По данным исследователей из центра Фрэда Хатчинсона, вирус маскируется и скрывается от антител, проникая в здоровые клетки. Интересно, что некоторые вариации могут "скрываться" только от определенных антител, другие же устойчивы ко всем подряд, передает РБК.

Печален тот факт, что мутации уже широко распространены в Европе. Потенциально это может сделать неэффективными все вакцины от коронавируса, которые сейчас разрабатываются.

Отметим, большинство исследований мутаций вируса, вызывающего COVID-19, приходит к выводу, что он довольно медленно и редко мутирует, проявляя устойчивость, хотя в разных частях света и даже в пределах одной страны могут циркулировать несколько разных штаммов. Например, в России ученые выявили мутацию вируса в Сибири и на Дальнем Востоке.