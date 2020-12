Дуров возмутился искажением его цитат в российских СМИ при переводе через Google Translate

Павел Дуров возмутился некорректным переводом на русский язык высказываний в его англоязычных публикациях. В своем Telegram-канале на русском языке он прокомментировал переводы на русский, которые встретил накануне в отечественной прессе, обсуждавшей предыдущую публикацию создателя "ВКонтакте" и Telegram.

"Все чаще публикуют недостоверные цитаты, подписанные моим именем. Вдобавок к мошенническим схемам, стал популярен неверный машинный перевод моих реальных англоязычных высказываний", - пишет Дуров по-русски. Ему не понравились переводы в русском Forbes и "Ведомостях", которые "исказили изначальный смысл".

"Это один из многих примеров некорректной работы алгоритма Google Translate. К сожалению, машинный перевод еще не может полностью заменить ручной. Даже связанную с моим вчерашним текстом знаменитую цитату "The things you own end up owning you" Google переводит как "Вещи, которыми вы владеете, в конечном итоге становятся вами", в то время как правильный перевод – "Вещи, которыми вы владеете, в итоге начинают владеть вами", - пишет Дуров.

Разработчик с пониманием относится к тому, что "СМИ по всему миру переживают кризис, и не у каждого издания есть ресурсы на штатного переводчика". Но при этом он призывает своих русскоязычных подписчиков читать его высказывания в первоисточнике.

Журналистов же Дуров призывает "работать с оригиналом текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании".