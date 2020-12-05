05 Декабря 2020
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Общество За рубежом
Обложка журнала Time, посвященная итогам 2020 года. (2020) | Фото: time.com

Журнал Time назвал 2020-й одним из худших годов в истории

Обложка нового номера журнала Time в прямом смысле слова ставит крест на 2020-м и называет его одним из худших в истории. Цифра 2020 на обложке зачеркнута красным кровавым крестом. С подобными обложками издание выходило в самые кризисные моменты мировой истории. Например, с перечеркнутым портретом Гитлера во время Второй мировой войны.
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Заглавную колонку в новом номере написала кинокритик Стефани Захарек (Stephanie Zacharek). "Это история года, которую вы никогда на захотите повторить, - пишет автор. - В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому. Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией; и около 80, чтобы сохранить хоть какие-то воспоминания о Второй мировой войне и ее ужасах. У остальных из нас не было ничего подобного".

Захарек поражается уникальности ситуации, когда вирус, возникший (возможно) благодаря одной летучей мыши перевернул жизнь практически всех людей на планете и привел к смерти более полутора миллионов человек.

"Если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, вы, вероятно, выключили бы его через 20 минут. Этот год не был обреченно захватывающим, как вымышленный апокалипсис. Это было не только мучительно, но и обыденно, но и повседневная рутина обратилась против нас", - продолжает автор.

Она отмечает, что самой изнурительной угрозой в этом году было чувство беспомощности, которое ничем не сдерживалось.

Обложка журнала Time, посвященная итогам 2020 года.(2020)|Фото: time.com

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Журнал Time назвал 2020-й одним из худших годов в истории

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Теги: time, эпидемия, коронавирус, журнал, обложка, худший год в истории



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