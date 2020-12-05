В Париже протестующие жгут машины, а полиция применила слезоточивый газ

В субботу в Париже на акции протеста вышли тысячи людей. Они протестовали против насилия со стороны полиции и планов президента Эммануэля Макрона по принятию законов в сфере безопасности. По мнению протестующих, новые законы ущемляют гражданские свободы.

В какой-то момент на улицах начались столкновения между протестующими и полицией. Последняя применила слезоточивый газ. В ответ в силовиков был брошен фейерверк. Также группы молодых людей громят витрины магазинов и жгут автомобили. На прошлой неделе аналогичная акция протеста привела к жестким столкновениям.

Напомним, ранее на этой неделе правящая партия заявила, что законопроект о безопасности будет изменен, поскольку вызвал сильную негативную реакцию общественности и левых политических сил. Критики законопроекта считают, что он усложнит привлечение полицейских к ответственности.