Под Ачитом Hyundai Accent залетел под фуру. Водитель иномарки погиб

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью под Ачитом на трассе Пермь – Екатеринбург. 59-летний уроженец Киргизии за рулем Hyundai Accent двигался со стороны Перми и в районе 216-го километра пошел на обгон по встречной полосе.

"В нарушение правил дорожного движения он совершил выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, в зоне действия знака "Обгон запрещен", допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mercedes под управлением 31-летнего мужчины, который двигался со стороны Екатеринбурга", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда бригады "скорой". Пассажир Hyundai Accent с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу в Бисерти. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.