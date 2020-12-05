05 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Авария с участием Hyundai Accent. (2020) | Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Ачитом Hyundai Accent залетел под фуру. Водитель иномарки погиб

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью под Ачитом на трассе Пермь – Екатеринбург. 59-летний уроженец Киргизии за рулем Hyundai Accent двигался со стороны Перми и в районе 216-го километра пошел на обгон по встречной полосе.

"В нарушение правил дорожного движения он совершил выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, в зоне действия знака "Обгон запрещен", допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mercedes под управлением 31-летнего мужчины, который двигался со стороны Екатеринбурга", - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария с участием Hyundai Accent.(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда бригады "скорой". Пассажир Hyundai Accent с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу в Бисерти. В момент аварии он находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

Авария на трассе зимой.(2020)|Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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Под Ачитом Hyundai Accent залетел под фуру. Водитель иномарки погиб

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Теги: встречка, нарушение, обгон запрещен, Hyundai Accent, фура, смертельное дтп, ремень безопасности



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