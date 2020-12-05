СМИ: у Сбера произошел сбой в работе карт Visa

В работе карт Visa, выпущенных Сбербанком, произошел сбой.

"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам Visa. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", - цитирует РБК пресс-службу Сбера.

Пик сбоев пришелся на 16 часов мск, начали они поступать около 15 часов по Москве, сообщает сайт мониторинга сбоев Downdetector.

Клиенты жаловались на отсутствие возможности провести платеж со счета, еще 29% сообщили о том, что не могли перевести деньги. Пятая часть пожаловавшихся сообщила о сбое всех сервисов.

Больше всего сообщений о технических проблемах пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга.