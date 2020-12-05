В Екатеринбурге нашли троих подростков, ушедших из реабилитационного центра

05 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
компьютеры подростки интернет социальные сети (2012) | Фото:

В Екатеринбурге нашли троих подростков, ушедших из реабилитационного центра

В Екатеринбурге нашли живыми и здоровыми троих подростков, ушедших из реабилитационного центра.

Поиски продолжались недолго, но на уши были поставлены все – от полицейских до добровольцев-поисковиков.

"5 декабря в Екатеринбурге в ходе поисковых мероприятий были найдены трое подростков, самовольно ушедших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района столицы Среднего Урала.

Сообщение об обнаружении детей поступило в дежурную часть ОП № 6 УМВД по Екатеринбургу в 16:40 по местному времени, а фактически нашли их в 16:05. Одна из поисковых групп из числа сотрудников полиции и волонтеров патрулировала жилой сектор в районе улицы Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). Сыщики увидели ребят, когда они выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек", - комментирует пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подростки здоровы, нет признаков того, что они попали в криминальную историю. Тем не менее, полиция готова провести тщательное медицинское обследование при необходимости.

Оказалось, что все время поисков подростки находились дома у одной из пропавших девочек.

"По предварительным данным, ее мать через некоторое время узнала о том, что беглецы находились дома, но ОВД не проинформировала. Женщина ранее была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всего в розыске детей было задействовано по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова порядка 600 сотрудников полиции из различных служб и подразделений гарнизона. Помощь органам внутренних дел оказывали волонтеры. После окончания опроса в присутствии законных представителей найденных подростков инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 6 доставят в обратно детский реабилитационный центр", - отметил Горелых.

Он сообщил, что сейчас дети находится в отделении полиции, где их угощают чаем с печеньем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге нашли троих подростков, ушедших из реабилитационного центра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поиски детей, розыск, реабилитационный центр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети