В Екатеринбурге нашли троих подростков, ушедших из реабилитационного центра

В Екатеринбурге нашли живыми и здоровыми троих подростков, ушедших из реабилитационного центра.

Поиски продолжались недолго, но на уши были поставлены все – от полицейских до добровольцев-поисковиков.

"5 декабря в Екатеринбурге в ходе поисковых мероприятий были найдены трое подростков, самовольно ушедших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района столицы Среднего Урала.

Сообщение об обнаружении детей поступило в дежурную часть ОП № 6 УМВД по Екатеринбургу в 16:40 по местному времени, а фактически нашли их в 16:05. Одна из поисковых групп из числа сотрудников полиции и волонтеров патрулировала жилой сектор в районе улицы Новгородцевой (микрорайон ЖБИ). Сыщики увидели ребят, когда они выходили из подъезда дома, в котором проживает мать одной из пропавших девочек", - комментирует пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подростки здоровы, нет признаков того, что они попали в криминальную историю. Тем не менее, полиция готова провести тщательное медицинское обследование при необходимости.

Оказалось, что все время поисков подростки находились дома у одной из пропавших девочек.

"По предварительным данным, ее мать через некоторое время узнала о том, что беглецы находились дома, но ОВД не проинформировала. Женщина ранее была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всего в розыске детей было задействовано по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова порядка 600 сотрудников полиции из различных служб и подразделений гарнизона. Помощь органам внутренних дел оказывали волонтеры. После окончания опроса в присутствии законных представителей найденных подростков инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 6 доставят в обратно детский реабилитационный центр", - отметил Горелых.

Он сообщил, что сейчас дети находится в отделении полиции, где их угощают чаем с печеньем.