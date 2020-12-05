05 Декабря 2020
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модель подиум Google (2012) | Фото:dailymail.co.uk

Российские богачи не хотят для своих дочерей судьбы своих же жён - СМИ

Управляющий партнер адвокатского бюро "Духина и партнеры" Екатерина Духина в своей колонке для журнала Tatler рассказала об интересном опросе, который она провела среди пятидесяти своих знакомых – солидных русских бизнесменов.

"На вопрос "Какую форму взаимоотношений с противоположным полом вы желаете своим дочерям, когда те вырастут?" я получила удивительный ответ", - пишет Духина.

Оказалось, что у половины опрошенных жены не являются финансово самостоятельными, а отношения в семье строятся в рамках патриархальной парадигмы. Но при этом для своих дочерей все сто процентов респондентов пожелали полной независимости и самостоятельности.

"Для этого они вкладывают в их образование огромные средства — и даже больше, чем сыновей, стараются вовлечь в семейный бизнес. Эти девочки мечтают сначала понять, чего они хотят, а потом уже выскакивать замуж", - рассказывает адвокат.

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Российские богачи не хотят для своих дочерей судьбы своих же жён - СМИ

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Теги: патриархат, бизнесмены, дети, финансовая независимость



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