05 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Стала известна предельная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V"

Стала известная предельная отпускная цена на вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, цена за два компонента составит 1942 рубля.
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Кузнецов рассказал, что упаковка из пяти двухкомпонентных наборов составит 9710 рублей, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее правительство внесло "Спутник V" в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Предельная стоимость лекарств из этого перечня контролируется Федеральной антимонопольной службой.

На этой неделе Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса "Спутником V" с 7 декабря. В первую очередь будут вакцинировать людей из групп риска – врачей, учителей и социальных работников. По словам президента, на данный момент в России произведено почти 2 млн доз препарата. Вакцинация россиян будет добровольной и бесплатной.

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Стала известна предельная цена на вакцину от коронавируса "Спутник V"

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Теги: спутник v, вакцина от коронавируса, отпускная цена, жнвлп



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