В Петербурге подросток признался в убийстве своей 71-летний бабушки

В Санкт-Петербурге СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Скончалась 71-летняя женщина. В ее убийстве признался 16-летний внук.

Трагедия произошла в одном из домов по проспекту Юрия Гагарина 3 декабря.

По версии следствия, 16-летний подросток, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в ходе внезапной ссоры нанес своей бабушке травмы, от которых она скончалась на месте происшествия.

"На следующий день подросток явился в полицию, где сообщил о совершенном им преступлении", - сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.