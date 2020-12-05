Депутат МГД будет судиться с телеведущим Владимиром Соловьевым

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов анонсировал судебное разбирательство с ВГТРК и ведущим Владимиром Соловьевым. В своем Telegram-канале он написал, что 7 декабря состоится досудебное заседание по его иску. Парламентарий обвиняет Соловьява и его работодателя в "распространении клеветнических сведений".

"Перед самыми выборами в МГД ряд телеграм-каналов, близких к мэрии, разразился выдуманной историей про то, что меня якобы лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Дирижёрам избирательного процесса этого показалось мало, и они подключили ВГТРК и известного ведущего Соловьева", - пишет Тарасов.

Он сообщил, что предлагал опубликовать опровержение, но на него не отреагировали, поэтому депутат подал заявление в суд.