05 Декабря 2020
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зал судебных заседаний, суд, табличка (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Депутат МГД будет судиться с телеведущим Владимиром Соловьевым

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов анонсировал судебное разбирательство с ВГТРК и ведущим Владимиром Соловьевым. В своем Telegram-канале он написал, что 7 декабря состоится досудебное заседание по его иску. Парламентарий обвиняет Соловьява и его работодателя в "распространении клеветнических сведений".

"Перед самыми выборами в МГД ряд телеграм-каналов, близких к мэрии, разразился выдуманной историей про то, что меня якобы лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Дирижёрам избирательного процесса этого показалось мало, и они подключили ВГТРК и известного ведущего Соловьева", - пишет Тарасов.

Он сообщил, что предлагал опубликовать опровержение, но на него не отреагировали, поэтому депутат подал заявление в суд.

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Депутат МГД будет судиться с телеведущим Владимиром Соловьевым

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Теги: павел тарасов, мгд, клевета, иск, владимир соловьев, вгтрк



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