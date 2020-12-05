"У левого движения нет мозга – только эмоции и чувства": партия "За правду" пытается найти почву для объединения левых сил

В Москве сегодня проходит всероссийская конференция политической партии "За правду" "Время, вперед!". Организаторы приурочили ее ко Дню сталинской Конституции СССР.

Впрочем, обсуждали не Конституцию, а возможный процесс объединения левых сил и создания единой силы, а в перспективе – партии. К диалогу пригласили не только членов партии Захара Прилепина, но и представителей самых разных левых течений. Выступить пригласили Юрия Болдырева, Александра Проханова, Владимира Меньшова, Сергея Михеева, Михаила Богданова и др.

Объединительным съездом конференция не стала, но участники поговорили о вопросах и тезисах, которые могли бы стать платформой для объединения лево-патриотических течений.

"Проблема лево-патриотического объединения в том, что все хотят объединяться, но у всех свои предоставления о принципах, на которых надо объединяться", - обозначил проблему Прилепин.

С чувственным и эмоциональным посланием выступил бессменный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов. Он при этом сам указал, что у левого движения сейчас "нет мозга, интеллекта, а есть только эмоции".

"После краха советского союза нас превратили в глубинный арьергард, в последыш, в остаток великого исчезнувшего прошлого. Мы живем воспоминаниями. Мы стали угрюмым арьергардом, куда нас затолкала новая власть, новые правители. Торжество денег, торжество олигархов, которые танцуют на костях обобранного человечества. Олигархи – вот кто нами правит сегодня. Они создали новую олигархическую культуру гедонизма. Они создали культуру непрекращающейся тьмы, непрекращающегося распада. Они закрыли и уничтожили наши великие проекты, нашу великую индустрию, остановили наш рост в космосе, остановили наш рост в науках.

Как нам быть? Рыдать по этому поводу? Страдать по этому поводу? Большинство в России – это левые люди. Они находятся в стане левых предчувствий и левых воспоминаний. Левая идея грядет. Но как ей реализоваться? У левого движения есть сторонники, возникают партии. Для того, чтобы левая идея победила, нужен новый проект, новая партия. Нельзя довольствоваться обрывками советских социальных технологий. Нельзя довольствоваться социал-демократическими искушениями, которыми манит нас остывающая и гибнущая Европа. Необходим новый левый коммунистический проект. Для этого нужны интеллектуалы, ученые, левые центры, штабы, где разрабатываются эти концепции. У левого движения очень мало интеллектуалов, у него нет мозга, нет стратегических представлений. Есть чувства, есть эмоции", - высказался Проханов.

Прилепин отметил, что и эпидемия коронавируса не приведет к тектоническим сдвигам и революциям: "Карен Шахназаров несколько месяцев назад заявил, что, конечно же, постковидный мир будет леветь. У многих возникло ощущение, что вот только закончится ковид – и наступит социализм. Полевели даже те люди, которые никогда не испытывали симпатий ни к революции 1917 года, ни к Ленину, ни к Сталину. К сожалению, ковид не принесет нам социализма, даже если он закончится, то социализм сам по себе не настанет. Ничего этого не произойдет, потому что есть устоявшаяся система экономических взаимоотношений. Есть класс буржуазии, есть класс олигархата, и с какой стати им вдруг чем-то делиться, становиться более социальными. Это не стоит на повестке дня и не будет стоять, даже если большинство из нас этого хочет".

В то же время глава партии "За правду" видит возможность для изменений: "Включилась внешняя повестка, которая лишает олигархат возможности быть инкорпорированным в западный экономический мир. Они [Запад] "насилуют" нашу буржуазию, они издеваются над ней, лишают возможности выводить и пользоваться своими деньгами, устраивают унижающие суды.

Особенно болезненно чувствует происходящее российская власть. Она понимает, что все ее добрейшие намерения, все обращенные к коллективному Западу, слова - не принесли никакого счастья. Их не принимают как своих. И они вынуждены разворачиваться внутри страны. Им придется выстаивать внутри страны такую экономическую систему, при которой население не будет их вешать на воротах. И вот это негативное отношение Запада к олигархическому слою нашей страны уже в какой-то мере служит тому, чтобы начались изменения. Включается система самосохранения.

Нам надо сформулировать и проговорить левую повестку сегодня, навязать ее в текущих условиях государству, власти, экономической машине и даже буржуазии. Сейчас для этого более подходящее время, чем, например, восемь лет назад во времена абсолютного спокойствия нашей буржуазии. Или чем 20 лет назад, когда иллюзии о нашей возможности вписаться в западный мир были огромными", - подытожил Прилепин.