05 Декабря 2020
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Владимир Путин, интервью австрийскому телеканалу ORF (2018) | Фото: kremlin.ru

В следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями - Путин

Владимир Путин сегодня во время общения с добровольцами и волонтерами России заявил, что "в следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориям, включая добычу полезных ископаемых".

Глава государства пообещал при этом привлечь добывающие компании, работающие на Ямале, к решению проблем со связью, которые существуют в регионе. О последних Путину рассказали волонтеры из ЯНАО. Они сообщили, что перебои со связью осложняют их работу. Впрочем, проблема не в отсутствии оборудования как такового, а в сложных погодных условиях.

"Вы знаете, что на Ямале работает достаточно много наших крупных компаний. Я их попрошу, чтобы они вам со связью помогли. Думаю, что для них это будет даже приятно, оказать вам такую помощь", - сказал Путин.

Президент поинтересовался, чувствуют ли волонтеры поддержку со стороны крупных компаний на Ямале. Волонтеры сообщили, что находятся в тесном контакте с местными властями, но так и не ответили на поставленный вопрос о поддержке со стороны бизнеса. "Я понял, услышал, уверен, что они (компании) откликнутся. Посмотрим, как это будет", - заключил президент.

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В следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями - Путин

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Теги: ямал, арктика, северные территории, мобильная связь, добывающие компании, владимир путин



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