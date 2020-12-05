05 Декабря 2020
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паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Путин пообещал российское гражданство "не французу, не актеру, а простому итальянскому преподавателю"

Владимир Путин сегодня во время общения с волонтерами в режиме онлайн пообещал решить проблему с российским гражданством для итальянца Валерио Дзанетти, который уже восемь лет живет в Красноярске, а в Россию приехал из сильной любви к русскому языку.

"Меня особенно поразило, что русский народ именно в самые сложные времена проявляет свои лучшие качества. Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек", - сказал итальянец, занимающийся в России волонтерством.

"Тоньше некуда, - усмехнулся Путин и пообещал помочь. - Ну и паспорт российский, конечно, должен быть рядом с сердцем. Решим этот вопрос с удовольствием".

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Путин пообещал российское гражданство "не французу, не актеру, а простому итальянскому преподавателю"

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Теги: владимир путин, волонтеры, российское гражданство, итальянец



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