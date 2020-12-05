В Среднеуральске загорелся ангар с дизельным топливом

В Среднеуральске днем в субботу, 5 декабря, загорелся стальной ангар, в котором находились емкости с дизельным топливом и автомобиль.

Через полтора часа после поступления сообщения о происшествии пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 кв. м. и предотвратить его распространение на соседний ангар. Еще через полчаса открытое горение было ликвидировано.

"Тушение осложнялось большой горючей загрузкой ангара и удаленностью водоисточника. Был организован подвоз воды от пожарного гидранта с расстояния 2 километра. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших на пожаре нет. В тушении задействованы 9 единиц пожарной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-служье ГУ МЧС РФ по Свердловской области.