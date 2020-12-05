05 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Мы частенько бизнес поругиваем, но все-таки он проявляет социальную зрелость": Путин похвалил ответственных предпринимателей

Владимир Путин поздравил российских волонтеров с "профессиональным праздником" и принял участие в подведении итогов конкурса "Доброволец России".

"От души поздравляю с этим праздником миллионы – именно миллионы, я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы", - начал встречу президент.

"Я хорошо понимаю, что многие из вас сейчас там, где вы нужны – хотя у меня здесь на экране очень много участников, – но в основном волонтёры сегодня тоже на работе, и, чтобы не отвлекать вас от важной, необходимой для общества работы, практически все праздничные мероприятия – да и обстановка того требует, вы сами это понимаете – проходят в онлайн-формате, а традиционная премия "Доброволец России" вручается не в ходе торжественных собраний, а в больницах, колл-центрах, волонтёрских штабах городов и других населённых пунктов", - заметил Путин.

Он похвалил волонтеров, которые работают сегодня в больницах и социальных учреждениях, помогая медикам.

Не обошлось и без похвалы бизнесу: "Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках. Это частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупка средств индивидуальной защиты для волонтёров и просто для нуждающихся граждан, организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи.

Мы частенько бизнес поругиваем. Всегда есть кого поругать в сфере бизнеса. Но все-таки наш бизнес проявляет социальную зрелость и ответственность, особенно в это непростое время". 

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"Мы частенько бизнес поругиваем, но все-таки он проявляет социальную зрелость": Путин похвалил ответственных предпринимателей

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Теги: день добровольца, владимир путин, предприниматели, волонтеры, социальная ответственность



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