05 Декабря 2020
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Кипелов (2017) | Фото:Накануне.RU

Zivert и Кипелов решили повторить судьбу рэпера Басты – устроили многолюдные концерты

Печальный опыт с многолюдными концертами рэпера Басты в Петербурге ничему не научили артистов. Так, певица Zivert провела концерт почти на тысячу человек в Красноярске, а Валерий Кипелов зажигал в клубе в Москве. На обоих мероприятиях можно было видеть людей без масок и вне шахматной рассадки.
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В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю уже заинтересовались кадрами, сделанными на концерте Zivert, пишет Daily Storm. Издание сообщает, что администрация концертной площадки, где выступала певица, заявила о соблюдении санитарных правил – билеты были проданы на 50% от вместимости зала (то есть на 850 человек).

Валерий Кипелов зажигал в столичном клубе Adrenaline Stadium (площадка вмещает до 7 тыс. зрителей). На кадрах, опубликованных каналом Life Shot, видно, что люди социальную дистанцию не соблюдают и масок на многих тоже нет. Поэтому слова музыканта в конце выступления о том, что "никто, надеюсь, не пострадает, Роспотребнадзор будет доволен", - прозвучали как чистая издевка. Кстати, сам Кипелов попадает в группу риска по коронавирусу – известному рокеру 62 года, ему пока даже прививка не грозит.

Напомним, в Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 480 тыс. руб. ОАО "Дворец спорта". На этой площадке устроил многолюдные концерты репер Баста (он же Василий Вакуленко). Он утверждал, что все требования Роспотребнадзора на мероприятии соблюдались, хотя на снятых на концерте видео видно, что было много людей без масок, о социальной дистанции тоже речи не шло.

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Zivert и Кипелов решили повторить судьбу рэпера Басты – устроили многолюдные концерты

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Теги: zivert, концерт, валерий кипелов, баста, нарушения, роспотребнадзор



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