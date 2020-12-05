05 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Инфляция в ноябре превысила размер ключевой ставки

Годовая инфляция в минувшем ноябре составила 4,42%. Впервые с августа 2019 года этот показатель превышает целевой в 4%, установленный Банком России. При этом в октябре годовая инфляция оставалась немного ниже 4%, следует из данных Росстата.

Известно, что в вопросе изменения ключевой ставки, которая сейчас находится на рекордно низком уровне (4,25%), регулятор ориентируется именно на инфляцию, на стремление привести ее к годовому выражению в 4%. Эксперты впрочем считают, что на совете директоров 18 декабря ЦБ едва ли начнет ужесточать денежно-кредитную политику, но и снижать ставку тоже едва ли станет. Хотя в недавних выступлениях глава ЦБ Эльвира Набиуллина и отмечала, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки остается, а в 2021 году регулятор продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

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Инфляция в ноябре превысила размер ключевой ставки

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Теги: инфляция, ключевая ставка, цб



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