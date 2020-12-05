05 Декабря 2020
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Автомобиль Toyota Chaser. (2020) | Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Якутия

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в 50-градусный мороз

В Оймяконском районе Якутии минувшей ночью нашли сломанный автомобиль Toyota Chaser, в котором были двое молодых людей. Один из них к моменту обнаружения скончался, другого успели госпитализировать с признаками обморожения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Автомобиль найден участковым уполномоченным в 120 км от села Томтор. У машины был поврежден радиатор. По предварительным данным, молодые люди на автомобиле ехали из Якутска в Магадан, но в ночное время сбились с пути. А температура воздуха, тем временем, опустилась ниже 50 градусов.

Автомобиль Toyota Chaser.(2020)|Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Якутия

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти молодого человека будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Следственном комитете.

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В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в 50-градусный мороз

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Теги: холода, якутия, радиатор, обморожение



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