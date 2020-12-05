В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в 50-градусный мороз

В Оймяконском районе Якутии минувшей ночью нашли сломанный автомобиль Toyota Chaser, в котором были двое молодых людей. Один из них к моменту обнаружения скончался, другого успели госпитализировать с признаками обморожения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Автомобиль найден участковым уполномоченным в 120 км от села Томтор. У машины был поврежден радиатор. По предварительным данным, молодые люди на автомобиле ехали из Якутска в Магадан, но в ночное время сбились с пути. А температура воздуха, тем временем, опустилась ниже 50 градусов.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти молодого человека будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Следственном комитете.