05 Декабря 2020
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Ксения Шойгу (2019) | Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Дочь Сергея Шойгу возглавила Федерацию триатлона России

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу избрана новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Она была единственным кандидатом на пост главы федерации, ее кандидатуру предложил ушедший с этой должности Петр Иванов. Его, кстати, 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", - сказала Шойгу.

29-летняя Шойгу занимает пост советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Но гораздо больше она известна как организатор таких проектов как "Гонка героев" и "Забег.РФ", передает ТАСС.

Шойгу сама занимается триатлоном. Правда, пока у нее далеко не всегда получается. Так, год назад она не смогла пройти триатлонную дистанцию на соревнованиях Ironman в Новой Зеландии. Девушка была дисквалифицирована из-за превышения лимита времени.

Ксения Шойгу(2019)|Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

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Дочь Сергея Шойгу возглавила Федерацию триатлона России

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Теги: ксения шойгу, триатлон, федерация



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