На Среднем Урале за сутки от коронавируса скончались 14 человек

В Свердловской области за сутки зафиксировано 398 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших - 228 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 48 233.

Состояние 685 госпитализированных оценивается как тяжелое, 322 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 216 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1 010, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), – 2 490. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 405 человек. Общее число выписанных достигло 40 474.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 090, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.