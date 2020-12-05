05 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Снова рекорд: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 7993

Санкт-Петербург - 3726

Московская область - 1246

Нижегородская область - 495

Республика Карелия - 473

Архангельская область - 399

Свердловская область - 398

Воронежская область - 373

Вологодская область - 371

Ростовская область - 342

Хабаровский край - 341

Красноярский край - 331

Пермский край - 306

Челябинская область - 305

Республика Коми - 293

Мурманская область - 287

Иркутская область - 275

Самарская область - 269

Ульяновская область - 268

Забайкальский край - 262

Республика Крым - 261

Саратовская область - 258

Волгоградская область - 251

Кировская область - 250

Республика Бурятия - 243

Омская область - 243

Приморский край - 237

Ставропольский край - 228

Алтайский край - 224

Тверская область - 222

Ханты-Мансийский автономный округ - 221

Ленинградская область - 214

Республика Саха (Якутия) - 213

Новгородская область - 211

Томская область - 205

Псковская область - 198

Ямало-Ненецкий автономный округ - 194

Калининградская область - 194

Чеченская Республика - 187

Ярославская область - 186

Тульская область - 186

Удмуртская Республика - 185

Республика Хакасия - 182

Белгородская область - 182

Пензенская область - 181

Оренбургская область - 181

Новосибирская область - 179

Кемеровская область - 177

Курская область - 170

Краснодарский край - 170

Брянская область - 167

Тюменская область - 164

Ивановская область - 163

Астраханская область - 154

Орловская область - 152

Калужская область - 152

Амурская область - 148

Владимирская область - 148

Смоленская область - 147

Липецкая область - 144

Республика Башкортостан - 142

Сахалинская область - 136

Костромская область - 133

Тамбовская область - 131

Республика Чувашия - 128

Рязанская область - 125

Республика Дагестан - 122

Республика Алтай - 110

Курганская область - 105

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Республика Калмыкия - 98

Республика Тыва - 98

Республика Адыгея - 98

Кабардино-Балкарская Республика - 98

Республика Мордовия - 90

Республика Татарстан - 88

Республика Ингушетия - 86

Камчатский край - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 82

Севастополь - 71

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 47

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский автономный округ - 2

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Снова рекорд: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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