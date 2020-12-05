Снова рекорд: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.