Снова рекорд: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 7993
Санкт-Петербург - 3726
Московская область - 1246
Нижегородская область - 495
Республика Карелия - 473
Архангельская область - 399
Свердловская область - 398
Воронежская область - 373
Вологодская область - 371
Ростовская область - 342
Хабаровский край - 341
Красноярский край - 331
Пермский край - 306
Челябинская область - 305
Республика Коми - 293
Мурманская область - 287
Иркутская область - 275
Самарская область - 269
Ульяновская область - 268
Забайкальский край - 262
Республика Крым - 261
Саратовская область - 258
Волгоградская область - 251
Кировская область - 250
Республика Бурятия - 243
Омская область - 243
Приморский край - 237
Ставропольский край - 228
Алтайский край - 224
Тверская область - 222
Ханты-Мансийский автономный округ - 221
Ленинградская область - 214
Республика Саха (Якутия) - 213
Новгородская область - 211
Томская область - 205
Псковская область - 198
Ямало-Ненецкий автономный округ - 194
Калининградская область - 194
Чеченская Республика - 187
Ярославская область - 186
Тульская область - 186
Удмуртская Республика - 185
Республика Хакасия - 182
Белгородская область - 182
Пензенская область - 181
Оренбургская область - 181
Новосибирская область - 179
Кемеровская область - 177
Курская область - 170
Краснодарский край - 170
Брянская область - 167
Тюменская область - 164
Ивановская область - 163
Астраханская область - 154
Орловская область - 152
Калужская область - 152
Амурская область - 148
Владимирская область - 148
Смоленская область - 147
Липецкая область - 144
Республика Башкортостан - 142
Сахалинская область - 136
Костромская область - 133
Тамбовская область - 131
Республика Чувашия - 128
Рязанская область - 125
Республика Дагестан - 122
Республика Алтай - 110
Курганская область - 105
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Республика Калмыкия - 98
Республика Тыва - 98
Республика Адыгея - 98
Кабардино-Балкарская Республика - 98
Республика Мордовия - 90
Республика Татарстан - 88
Республика Ингушетия - 86
Камчатский край - 82
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Севастополь - 71
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 47
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский автономный округ - 2