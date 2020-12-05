В Подмосковье обнаружены обгоревшие тела супругов и их 16-летней дочери

По делу об убийстве семьи из трех человек (родители и их 16-летняя дочь) в Подмосковье задержали трех мужчин – двух москвичей и жителя Московской области.

Накануне в заброшенном сгоревшем доме на окраине СНТ "Малахит" в Волоколамске были обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек. Неподалеку нашли обгоревший автомобиль жертв преступления. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ.

Следствию удалось выяснить, что семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как поехала из столицы на дачу в Подмосковье. По горячим следам удалось задержать трех подозреваемых 40, 31 и 27 лет.

"В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

Следователи осмотрели автомобили потерпевших и подозреваемых, а также заброшенный дом, в котором были обнаружены тела жертв. В ходе обыска было изъято оружие, из которого стреляли в погибших. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.