05 Декабря 2020
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Общество В России
Курган, продавцы, новый год, фейерверки, пиротехника, рейды, МЧС (2016) | Фото: МЧС по Курганской области

С 1 января МЧС разрешает использовать небольшие фейерверки-фонтаны в помещениях

В России с 1 января 2021 года можно будет использовать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны небольших размеров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Эти послабления прописаны в обновленных правилах противопожарного режима.

"Допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м", - сообщили в МЧС. К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, их и теперь можно запускать в помещениях. Пиротехнические изделия второго класса, такие как "фонтаны" и мелкие петарды, в настоящее время можно использовать лишь на улице.

Между тем, эти же обновленные правила ужесточают запуск фейерверков на массовых мероприятиях. Теперь нужно составлять схемы местности с нанесением на них пунктов размещения фейерверков и указанием границ безопасных зон. Также надо выделять места хранения и утилизации пиротехнической продукции.

За нарушение данных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, минимальный штраф для граждан составляет 2 тыс. рублей.

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С 1 января МЧС разрешает использовать небольшие фейерверки-фонтаны в помещениях

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Теги: мчс, фейерверк-фонтан, петарды, пиротехника



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