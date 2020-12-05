05 Декабря 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 07.11.20. (2020) | Фото: T.me/vehernij_habarovsk / Telegram-канал &quot;Вечерний Хабаровск&quot;

В Хабаровске прошел очередной субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске сегодня очередной субботник митинг в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. А вообще это 148-й день протестов.

По данным местного издания DVhab.Ru, сегодня на шествие и собственно митинг на площади Ленина пришло несколько десятков человек, но не больше сотни. Стоит отметить, что в регионе сейчас морозная погода.

Протестующих на протяжении всей акции сопровождали сотрудники полиции, которые предупреждали, что мероприятие не согласовано. В ответ многие кричали "Позор полиции!". Появились сообщения о двух задержанных.

Сегодня к протестующим присоединился экс-кандидат в губернаторы Андрей Петров, который ранее выступал в поддержку арестованного Фургала. Петров предложил направить к президенту Владимиру Путину делегацию из двух хабаровчан, которые бы изложили главе государства требования протестующих. Его идею поддержали.

Напомним, недавно арест Сергея Фургала был продлен до марта 2021 года. Задержан он был летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности, Владимир Жириновский выступают за перевод Фургала под домашний арест в Хабаровске.

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В Хабаровске прошел очередной субботний митинг в поддержку Фургала

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Теги: хабаровск, митинги, сергей фургал, протест



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