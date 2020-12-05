На восстановление энергоснабжения острова Русский потребовалось две недели

В Приморье восстановлено энергоснабжение острова Русский. На это потребовалось 15 дней. Энергетики восстановили 120 км линий электропередач, для этого были расчищены более 350 гектаров просек.

Сейчас работы продолжаются. Утром в субботу, 5 декабря, на острове без света оставались более 70 человек в частном секторе.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим ЧС регионального характера, введенный распоряжением Губернатора края Олега Кожемяко 20 ноября после ледяного дождя.

Ранее правительство региона сообщило, что предварительная сумма ущерба, нанесенного стихией, может превысить 1 млрд руб.

Пока продолжаются работы по очистке от наледи вантового моста на остров. Предполагается, что полностью сообщение по нему откроется на следующей неделе.