Из-за хакерской атаки по всей стране открылись постаматы PickPoint

Оператор сети постаматов PickPoint сообщил о масштабном сбое в работе своих станций по всей России.

"Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов. На регулярной основе организовано персональное оповещение получателей по текущим статусам заказов, оказавшихся в постаматах в период инцидента. Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - говорится в сообщении на сайте компании.

В результате отключения интернета в постаматах начали открываться ячейки. По данным издания "Подъем", сбои были зафиксированы в Москве, в Сибири и на Урале.

Большинство постаматов было оперативно опечатано. Многие атакованные точки удалось оперативно отключить.