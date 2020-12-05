05 Декабря 2020
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Происшествия В России Москва
Постамат PickPoint. (2020) | Фото: pickpoint.ru

Из-за хакерской атаки по всей стране открылись постаматы PickPoint

Оператор сети постаматов PickPoint сообщил о масштабном сбое в работе своих станций по всей России.

"Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов. На регулярной основе организовано персональное оповещение получателей по текущим статусам заказов, оказавшихся в постаматах в период инцидента. Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - говорится в сообщении на сайте компании.

В результате отключения интернета в постаматах начали открываться ячейки. По данным издания "Подъем", сбои были зафиксированы в Москве, в Сибири и на Урале.

Большинство постаматов было оперативно опечатано. Многие атакованные точки удалось оперативно отключить.

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Из-за хакерской атаки по всей стране открылись постаматы PickPoint

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Теги: хакерская атака, постамат, отключение интернета, pickpoint



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