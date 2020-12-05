05 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Прививочный "пост": Голикова призвала россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от COVID-19

В России со следующей недели начинается массовая вакцинация. О ее старте объявил Владимир Путин, заявив, что в ближайшие дни количество произведенной в стране вакцины от коронавируса "Спутник V" достигнет 2 млн доз. В Москве уже началась онлайн-запись на прививку.

В первую очередь будут прививать людей из групп риска – медиков и учителей, социальных работников. Прививки для всех будут бесплатными и добровольными.

А накануне вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила россиянам, как им следует вести себя после прививки.

Для начала надо отметить, что вакцинация "Спутником V" двухфазная: после первой инъекции через три недели делают вторую. В среднем иммунитет вырабатывается на 42 сутки после первой инъекции.

И вот все это время Голикова призывает вакцинированных тщательно беречь себя от возможного заражения.  

"Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", - цитирует Голикову ТАСС.

Таким образом, вакцинировавшимся в декабре россиянам придется в новогодние праздники воздерживаться от употребления алкоголя.

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Прививочный "пост": Голикова призвала россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от COVID-19

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Теги: татьяна голикова, вакцинация, прививка от коронавируса, воздержание, алкоголь, новогодние каникулы



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