Песков заявил, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в новой должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Приказ о назначении сегодня подписал президент России Владимир Путин. Сам Анатолий Чубайс заявил, что предстоящая работа ему интересна.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - заявил он в соцсетях.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Вместо него на этот пост было предложено назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

СМИ ранее сообщали, что Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Также, сообщалось, что, возможно, он займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.