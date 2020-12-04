Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О специальном представителе президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Вместо него на этот пост было предложено назначить первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

СМИ ранее сообщали, что Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Также, сообщалось, что, возможно, он займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.