04 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Во всех регионах страны масштабная вакцинация от коронавируса начнется в конце следующей недели

Масштабная вакцинация от коронавируса в регионах начнется в конце следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - заявила она во время брифинга в доме правительства по ситуации с распространением коронавируса.

По словам Голиковой, вакцина будет поступать в регионы по мере наращивания производства. В первую очередь будут вакцинированы группы риска: медицинские, педагогические, социальные работники, работники, которые осуществляют правоохранительные функции, жизнеобеспечение страны

Также вице-премьер подчеркнула, что вакцинация проходит в 42 дня. Те, кто будет прививаться, в течение этого периода должны придерживаться мер безопасности, чтобы не заразиться - воздержаться от мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в гражданский оборот введено 168 тыс. доз вакцины "Спутник V".

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Во всех регионах страны масштабная вакцинация от коронавируса начнется в конце следующей недели

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, вакцинация, регионы, голикова



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