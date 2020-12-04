Украина заявила об отсутствии доказательств перестрелки на границе с Россией

Госпогранслужба Украины заявила об отсутствии доказательств попытки незаконного пересечения российской границы со стороны Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на участок, о котором говорила ФСБ России, были направлены дополнительные силы, но фактов нарушения границы обнаружено не было.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала достоверность сообщения российских пограничников. Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц с Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о лице, которая, по их сообщению, погиб, и оружие, которую нарушитель мог использовать", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, сегодня ФСБ сообщило, что несколько вооруженных людей пытались прорваться в Россию со стороны Украины. Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. При попытке задержания нарушители начали стрелять. Пограничники открыли ответный огонь. В результате один человек был застрелен, двое сбежали обратно на Украину.