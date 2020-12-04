04 Декабря 2020
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Происшествия В России Украина
(2015) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Украина заявила об отсутствии доказательств перестрелки на границе с Россией

Госпогранслужба Украины заявила об отсутствии доказательств попытки незаконного пересечения российской границы со стороны Украины, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Государственной пограничной службы Украины, на участок, о котором говорила ФСБ России, были направлены дополнительные силы, но фактов нарушения границы обнаружено не было.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано. Также нет информации, которая бы подтверждала достоверность сообщения российских пограничников. Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц с Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о лице, которая, по их сообщению, погиб, и оружие, которую нарушитель мог использовать", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, сегодня ФСБ сообщило, что несколько вооруженных людей пытались прорваться в Россию со стороны Украины. Инцидент произошел на участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. При попытке задержания нарушители начали стрелять. Пограничники открыли ответный огонь. В результате один человек был застрелен, двое сбежали обратно на Украину.

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Украина заявила об отсутствии доказательств перестрелки на границе с Россией

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Теги: граница, украина, фсб



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