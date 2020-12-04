Интернет-аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 собрал 65 миллионов рублей

Интернет-аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 собрал порядка 65 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Это значительно больше суммы, необходимой на реализацию проекта победителя "Екатерининской Ассамблеи-2020" - Верхнепышминской школы-интерната для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Проект предполагает капитальный ремонт помещений медицинского отделения школы, приобретение медицинской мебели, а также диагностического и лечебного оборудования для работы узких специалистов. Его стоимость составляет 16 млн.

Поскольку собранная сумма превышает заявленную проектом - благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье место в рейтинговом голосовании. Ведь с учетом 29,9 млн руб., оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей-2020.

Напомним, что второе место занял проект некоммерческой организации "Благое дело" - "Социополис". Он предполагает создание инклюзивного комплекса в поселке Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию, в качестве стационарно-замещающей модели жизнеустройства людей с инвалидностью на территории Свердловской области. На реализацию этого проекта требовалось 21,8 млн руб. Третье место у проекта по созданию центра нутритивной поддержки на базе отделения паллиативной помощи ГАУЗ СО "ОДКБ" и обеспечению лечебным питанием детей с паллиативными состояниями. Цена вопроса составляет свыше 30 млн руб.

Перед началом аукциона с приветственным словом перед собравшимися выступил президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Именно он является основателем и идейным вдохновителем Ассамблеи в Екатеринбурге.

"Уже 10 раз мы собираемся на этом мероприятии в канун дня Святой Екатерины – покровительницы Екатеринбурга и проводим здесь благотворительный вечер. Который стал самым крупным на Урале и заметен даже в масштабах всей нашей большой страны", - заявил он, отметил он.

С приветствием к благотворителям также обратился глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Когда мы собираемся здесь в десятый раз, можно говорить о создании в городе серьезной традиции, которая делает город лучше. Сегодня в непростой ситуации бизнес подставил плечо городу – это проявление общественного иммунитета, который говорит о том, что нам не все равно. Мне приятно видеть в этом зале огромное количество друзей, с которыми весь этот год мы решали проблемы. Когда мы говорим о помощи детям, мы говорим о будущем. Именно от них будет зависеть, каким будет город через 10,15, 20 лет", - заявил он.

Помимо аукциона гости Ассамблеи могли поучаствовать в благотворительной акции "Дерево добра", которое является символом Екатерининской Ассамблеи. Дерево Добра представляет собой уникальное двухметровое металлическое дерево, специально выкованное кузнецом из Полевского Алексеем Вишневым. На дереве по задумке организаторов прикреплены открытки с историями подопечных фонда-благополучателя и описанием подарка на Новый год, который хотел бы получить каждый из них. Гости снимают открытки-листья и исполняют новогоднее желание выбранного ребенка.

Также гости могли поучаствовать в лотерее. В числе призов – предметы искусства, книги с автографами автором, билеты в театр.

Сам аукцион проводился в условных единицах, стоимость одной условной единицы – 80 рублей. Минимальный шаг – 100 у.е. Первым разыгранным лотом стала футболка сборной России ЧМ по футболу-2018, предоставленная директором авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергеем Скуратовым. Начальная цена лота – 2000 у.е. В итоге футболка досталась гендиректору ГК "Практика" Александру Невмержицкому. Он выплатил за нее 10000 у.е. или 800 тыс. руб.

Сертификат на посещение спектакля "Разбитый кувшин" Театра Наций на две персоны с правом прогуляться после спектакля за кулисами Театра Наций в компании известной актрисы Ингеборги Дапкунайте, которая играет в постановке, выпить бокал шампанского, получить фото на память и фирменную программку с ее автографом достался за 3500 у.е. (280 тыс. руб.) директору группы компаний ANT Group Антону Батакову.

Наградные золотые часы Его Императорского Величества Николая II, датированные 1907 – 1908 гг. за 2,8 млн руб. (35 тыс. у.е.) приобрел владелец "СИМА-ленда" Андрей Симановский. Эта покупка стала не единственной покупкой Симановского. Он также приобрел книгу "Народы Европы", изданную в конце XIX – начале XX вв за 1,6 млн руб. (20 тыс. у.е.), усыпанный бриллиантами символ Екатерининской Ассамблеи - вензель с двумя переплетающимися буквами Е и А. Его изготовил ювелирный дом CHAMOVSKIKH. Брошь с монограммой и короной отсылает к трем покровительницам столицы Урала – российским императрицам и святой Екатерине. Украшение выполнено из белого золота 585 пробы, украшено 144 бриллиантами 0,596 карат. Симановскому она досталась за 8 млн руб. (100 тыс у.е.).

За такую же цену он приобрел два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой. У девочки нарушение зрения и ДЦП. Виолетта занимается в художественной студии интерната: любит рисовать, заниматься лепкой. Картины выполнены в технике акварели, изображения перенесены на свитшоты.

Достался Симановскому и лот-сюрприз: новогодний концерт от Хора Турецкого и его бессменного руководителя Михаила Турецкого. Уникальное шоу будет записано специально для жителей Свердловской области и показано на региональных телеканалах в новогодние и рождественские праздники. Лот предоставил заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий, начальная цена составляла 10000 у.е. Андрей Симановский приобрел его за 20 тыс. у.е. - 1,6 млн руб.

Кроме того, за 400 тыс. руб. (5 тыс. у.е.) собственник "СИМА-ленд" приобрел персональное новогоднее видео поздравление от коллектива Хора Турецкого и билеты на Юбилейный концерт Хора Турецкого в 2021 году.

Общая сумма, которую Симановский потратил на аукционах фактически приблизилась к 21 млн руб.

Сам Симановский выставил на аукцион малахитовый стол в традициях XVIII века. Стол создан камнерезным домом Антонова и Литейной мастерской "Дубровин". За 60000 у.е. (4,8 млн руб) стол приобрел президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Ему же достались скульптуры "Стрелец" и "Боярский сын". Изделия выполнены в стиле объемной мозаики из полудрагоценных и поделочных камней - халцедона, яшмы, газганского мрамора, гематита, пирита, мохового агата, серебра. Пумпянский приобрел их за 350000 у.е. - 28 млн руб.

Скульптуры стали самым дорогим лотом лотереи.

Гендиректор "Малышева-73" Игорь Заводовский приобрел за 5 тыс. у.е. лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена и баночка маринованных грибов, приготовленных Алисой Фрейндлих по ее фирменному рецепту, который она передала вместе с угощением. Заводовскому он достался за 7 тыс. у.е.

Приглашение на две персоны на закрытый вечер памяти Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова за 5,5 тыс. у.е. достались основателю литейной мастерской Дубровина Ивану Дубровину. Приглашение для двух человек на творческий вечер, посвященный юбилею Никиты Михалкова в Зарядье досталось председателю Совета директоров ООО "Бергауф Строительные технологии" Дмитрию Кнутареву за 7 тыс. у.е.

Гендиректор ГК "Транссибурал" Сергей Мазуркевич приобрел лот №9 VIP-ложа на матчи футбольного клуба "Урал" в сезоне 2020/2021. Сертификат включает в себя приглашение для 15 персон на шесть матчей Чемпионата России. Лот ушел за 16 тыс. у.е.(1 млн 280 тыс. руб.) при начальной цене в 2 тыс. у.е.

Билеты на запись программы "Comedy Club" с открытой датой получил собственник "ПивКо" Кирилл Кузьминских за 6 тыс. у.е.

Лот гендиректора группы компаний "ТРАНССИБУРАЛ" Сергея Мазуркевича - позолоченный кинжал авторской ручной работы, выполненный из булатной стали с нанесением художественной гравюры, украшенный рубинами за 15000 у.е. (1,2 млн руб.) достался генеральному директору АО Группа "Синара" Михаилу Ходоровскому.

Пригласительные билеты на две персоны на спектакль "Горбачев"Театра Наций на следующий год с открытой датой. достался за 12 тысяч у.е. председателю Совета директоров "Корин Холдинг" Андрею Брилю (960 тыс. руб).

Лот из лотереи, картину уральского художника Цаплина "Осень на Урале" за 3000 у.е. купил председатель правления ПАО Сбербанк Владимир Черкашин. Завершающий лот из лотереи: картина с изображением первого вокзала в Екатеринбурге за 3000 у.е. досталась основателю ювелирного бренда "Чамовски" Александру Чамовски.

Одним из сюрпризов аукциона стало то, что гендиректор "Пассажа" Константин Погребинский, который не смог лично присутствовать на Екатерининской Ассамблее, передал 25 тыс. у.е. (2 млн руб.) безвозмездно.

"Екатерининская ассамблея" — главное благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За девять лет проведения "Екатерининской ассамблеи" на реализацию социально-важных проектов направлено более 170 млн рублей.