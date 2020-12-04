"Мне от американцев скрывать нечего": Пригожин прокомментировал расследования Олевского

Петербуржский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с журналистом телеканала «Настоящее время» Тимуром Олевским. Евгений Пригожин, будучи главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», предложил Олевскому стажировку.

Издание "Правда.ру" обратилось к предпринимателю за комментарием, который позже разместили на официальной странице пресс-службы компании "Конкорд" ВКонтакте.

"Несмотря на то, что Тимур, оказывается, проводил против меня какие-то расследования, мне от него и американцев скрывать нечего, поэтому, Тимур, мужайтесь, в отличие от американцев, русские своих не бросают", – отметил Евгений Пригожин

Напомним, недавно стало известно, что Олевский покидает телеканал. Подробности увольнения не уточняются, однако есть основания полагать, что расторжение трудового договора последовало за несогласованным с руководством "Настоящего времени" прямым эфиром Олега Кашина.

Евгений Пригожин отмечает, что несмотря на многолетнюю работу со шпионами Госдепа, из Олевского может получиться хороший специалист, и именно поэтому глава попечительского совета медиагруппы «Патриот» планирует обсудить возможность стажировки с главой медиагруппы Николаем Столярчуком.

"Возможно, из господина Олевского что-нибудь получится, и в будущем он сможет даже работать в проекте "Хорошие новости о России" Федерального Агентства Новостей, посетит замечательные места в Сибири и на Дальнем Востоке, и познакомится там с обычными русскими людьми, навсегда забыв ужасы работы со шпионами из Госдепа", – ответил журналистам Евгений Викторович.