Дополнительные инвестиции в экономику Воронежской области составят 14 млрд рублей

Депутаты Воронежской областной думы на пятом заседании внесли очередные изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о согласовании включения в перечень особо значимых трех новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты составит около 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству молочной продукции, сыров, сливочного масла в Лискинском районе со сроком реализации до 2028 года с объемом инвестиций около 1,2 млрд рублей, а также модернизация молочного завода в Аннинском районе со сроком реализации до 2033 года и объемом инвестиций 1,8 млрд рублей. Кроме того, к особо значимым проектам отнесена реализация свиноводческого комплекса в Калачеевском, Новохопёрском и Таловском районах со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций почти 11 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

"Реализация всех этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет области в размере более 2 млрд рублей", – сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Также депутаты согласовали исключение четырех инвестиционных проектов в сфере агропромышленного производства в связи с завершением их срока реализации. Отметим, что в результате их осуществления уже создано 583 новых рабочих места, платежи в бюджет составили более полумиллиарда рублей.

"Сегодня региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций, – отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. – Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал в регионе увеличился с 265 млрд рублей в 2015 году до 298 млрд рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений в экономику области достиг 1,4 трлн рублей".