04 Декабря 2020
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Театр драмы, Екатеринбург, площадь перед театром (2017) | Фото: Накануне.RU

Новый скверный протест?: в МУГИСО отказались убрать сквер на Драме из религиозного использования

Представители свердловского МУГИСО отказались исключать территорию под сквером возле Театра Драмы из категории религиозное использование. Об этом Накануне.RU рассказал екатеринбургский депутат Роман Ступников.

Соответствующий ответ пришел на имя депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачева.

«Участок расположен в границах территории общего пользования, несмотря на установленное разрешенное религиозное использование. Таким образом, для перевода земельного участка в территории общего пользования изменение вида разрешенного использования не требуется», - гласит бумага, подписанная исполняющим обязанности министра Еленой Николаевой.

земля под сквером у Драмтеатра(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам коммуниста, нахождение земли в этой категории позволяет министерству заключить новый договор о возведении в сквере какой – либо постройки, ввиду того, что земля не переведена в категорию «территория общего пользования».

«Для заключения нового договора необходима лишь неделя», - сказал политик.

Напомним, что в мае 2019 года всю Россию потрясли протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера возле Театра Драмы в Екатеринбурге. После массовых протестов был расторгнут договор между Екатеринбургской епархией и МУГИСО. Тогда местные власти уверяли, что территория сквера будет закреплена как территория общего пользования.

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Новый скверный протест?: в МУГИСО отказались убрать сквер на Драме из религиозного использования

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Теги: сквер, Театр драмы, Екатеринбург, МУГИСО



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