04 Декабря 2020
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Общество В России За рубежом
Павел Дуров (2018) | Фото:instagram.com/durov

Дуров написал манифест об обществе потребления и отсутствии интереса к яхтам и миллионам

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров опубликовал манифест о вреде потребления и пользе созидания. Ссылку на пост с названием "Потребляйте меньше. Создавайте больше. Это веселее" он разместил в своем Telegram-канале. Главным выражением философии потребления, по версии Дурова, является ожирение.
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"Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров.

Реальное решение часто прямо противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны в первую очередь чрезмерным потреблением.

Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламой абонементов в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению - это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок", - пишет Дуров.

Знаменитый CEO считает, что ДНК человека не успевает адаптироваться к миру, в котором уже нет ни войн, ни голода, ни холода, а корпорации используют потребность организмов в создании запасов и потреблении информации.

Павел Дуров(2017)|Фото:instagram.com/durov

Дуров прямо выступает против мира корпораций: "Эта система не только вредна для человека, но и неустойчива в долгосрочной перспективе. В отличие от корпоративных аппетитов ресурсы нашей планеты конечны. Как вид, мы стали очень эффективными в производстве и продаже вещей, которые нам не нужны, но по счетам платит планета. Наше тело по-прежнему ожидает, что мы будем жить в первозданной окружающей среде, которая была у нас 10 000-20 000 лет назад, полной зеленых лесов и чистых озер. По мере того как мы продолжаем разрушать нашу среду обитания в вечном стремлении к экономическому росту, количество болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти".

Дуров упоминает, что очень рано стал богатым – к 22 годам он был долларовым миллионером. Но это его, якобы, никогда не интересовало и не заботило. Разработчик считает, что смог стать тем, кем стал, благодаря отсутствию интереса к деньгам и занятию любимым делом. Конечно, он предстает благодетелем: "Вместо того, чтобы покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость, я сосредоточился на том, что мне нравилось больше всего, - на создании социальных платформ, которые (надеюсь) приносят пользу человечеству. Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству".

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Дуров написал манифест об обществе потребления и отсутствии интереса к яхтам и миллионам

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Теги: павел дуров, общество потребления, корпорации, материальные блага, миллионер



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