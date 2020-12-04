Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе района

Челябинский областной суд изменил приговор экс-главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, осужденному за превышение должностных полномочий.

Напомним, в конце января главу Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 4 годам условно. По версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных объектов в охранной зоне озера Увильды. Ущерб составил 2,7 млн руб.

Сегодня областной суд изменил приговор.

"Валишин признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судебная коллегия по уголовным делам областного суда переквалифицировала действия осужденного на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий, главой органа местного самоуправления)", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Валишину снижен срок лишения свободы условно до 3 лет с запретом занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Кроме того, суд отменил приговор в части гражданского иска о взыскании с Валишина в пользу Главного управления лесами Челябинской области в счет возмещения материального ущерба 2,7 млн рублей, отказав истцам в удовлетворении их исковых требований.