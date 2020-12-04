Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе района

04 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе района

Челябинский областной суд изменил приговор экс-главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, осужденному за превышение должностных полномочий.

Напомним, в конце января главу Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 4 годам условно. По версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных объектов в охранной зоне озера Увильды. Ущерб составил 2,7 млн руб.

Сегодня областной суд изменил приговор.

"Валишин признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Судебная коллегия по уголовным делам областного суда переквалифицировала действия осужденного на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий, главой органа местного самоуправления)", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда.

Валишину снижен срок лишения свободы условно до 3 лет с запретом занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Кроме того, суд отменил приговор в части гражданского иска о взыскании с Валишина в пользу Главного управления лесами Челябинской области в счет возмещения материального ущерба 2,7 млн рублей, отказав истцам в удовлетворении их исковых требований.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе района

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Исрафиль Валишин, превышение, Аргаяш, Увильды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети