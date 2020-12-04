04 Декабря 2020
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Политика В России
Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

Никиту на царство? В КПРФ ответили про возможность коллаборации с монархистами для выдвижения Михалкова

Телеграм-каналы сообщают о том, что Администрация президента получила информацию о переговорах КПРФ с движением "ЦарьГрад" по выдвижению единого кандидата на предстоящих выборах главы государства. Якобы при этом оптимальным кандидатом от этих сил является режиссер Никита Михалков.

"В аналитической записке отмечается, что Никита Михалков имеет высокую степень узнаваемости, пользуется доверием и популярностью, одинаково близок православным, монархистам, державникам и коммунистам... Сам Михалков уже давно видит себя во власти. Неслучайно картинка его передачи имеет совершенно царский формат – иконы и телефоны правительственной связи на заднем плане", - пишет канал "Кремлевский мамковед".

А возраст Михалкова позволяет поставить вопрос о досрочном сложении полномочий уже через 2-3 года после выборов, "когда будут успешно расчищены завалы от нынешнего режима и убрано со сцены старое поколение политиков, включая нынешнее руководство большинства партий", пишет канал. То есть Михалков воспринимается как декоративная фигура для православных монархистов и системных коммунистов, которые и собираются править из-за спины престарелого Бесогона?

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с Накануне.RU сказал, что о такой коллаборации с "ЦарьГрадом" не слышал, но в любом случае понятно, почему именно Михалков называется фигурой "золотой середины", в 90-ые годы он активно сотрудничал и с Геннадием Зюгановым, входил в различные левые коалиции, правда, с приходом к власти Владимира Путина его воззрения несколько поменялись, а сейчас вообще трудно сказать, какие позиции он отстаивает: "По крайней мере, это не новый человек для КПРФ", - сказал Обухов.

Никита Михалков(2020)|Фото: Youtube.com

Но сценарий с выдвижением Михалкова он считает невозможным.

"Я поддержу Зюганова, Грудинина на пост главы государства. Зачем нам в партии со столетней историей и с такими кадрами ходить за заемными кандидатами? - выразил свое мнение о "едином кандидате" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Будем брать из своего окружения".

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Никиту на царство? В КПРФ ответили про возможность коллаборации с монархистами для выдвижения Михалкова

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Теги: кпрф, коммунисты, монархисты, никита михалков, глава государства



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