04 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Роскомнадзор (2013) | Фото:

"Людей надо поберечь": Путин рассказал, как будут регулироваться нейросети и ИИ в России

Владимир Путин считает, что в сфере разработки и использования искусственного интеллекта (ИИ) должны существовать морально-этические нормы. И они должны быть даже важнее, чем законодательная база.
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Во время онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey, посвященной развитию и применению искусственного интеллекта, один из разработчиков технологии ИИ Алексей Натекин поинтересовался у президента России, по какому пути пойдет наша страна в вопросе регулирования – будет ли она ужесточать правила, как это делает Евросоюз, или действовать с помощью поощрительных мер?

"Морально-нравственные нормы важны в любой сфере деятельности человека. В ЕС введены слишком жесткие ограничения – я не думаю, что это им помешает. Ну, и если это случится – и бог с ними, приедут к нам их специалисты. Я думаю, они отдают себе отчет в том, какое влияние эти ограничения несут. Мы воспользуемся вашим советом и будем смотреть, что происходит в других странах и, соответственно, выстраивать политику у нас.

Сколько было у нас шума и буря в стакане воды, что у нас ограничения в распространении данных в интернете. Ну и что? Ничего не произошло страшного. Так же аккуратно мы постараемся действовать и в сфере ИИ. Надо людей поберечь от неконтролируемого выброса персональных данных в сеть", - считает Путин.

"Кроме различных административных ограничений нужно подумать и о выработке внутреннего для среды морально-нравственного кодекса. Во многих средах такое применяется и действует более эффективно, чем прописанное право. Это нормы неписанного закона", - отметил президент.

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"Людей надо поберечь": Путин рассказал, как будут регулироваться нейросети и ИИ в России

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Теги: искусственный интеллект, мораль, регулирование, нейросети, владимир путин



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